Душанбе, , 12:14 — REGNUM По итогам января-сентября 2020 года объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане составил 7,6 млрд сомони ($736 млн), что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в агентстве по статистике республики.

За отчетный период объем инвестиций в объекты производственного назначения составил 4,3 млрд сомони ($416 млн), в объекты непроизводственного назначения — 3,2 млрд сомони ($310 млн).

Кроме того, при строительстве объектов электроэнергетики освоено 3 млрд сомони ($290), что на 6,4% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года. Объем инвестиций в сфере транспорта и связи составил 629,9 млн сомони ($61 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года приток иностранных инвестиций в Таджикистан ожидается на уровне $682 млн, что на 12,3% больше, чем в 2019 году.

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