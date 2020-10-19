Москва, , 12:12 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Документ, в частности, предполагает индексацию материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, а также страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,3% и социальных пенсий — на уровне 2,6%.

В целом проект бюджета является дефицитным, он запланирован в объеме 295 млрд рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда составит 9,28 трлн рублей, а общий объем расходов бюджета — а размере 9,57 трлн рублей.

Также комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета ФОМС.

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