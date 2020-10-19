Москва, , 12:10 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Suzuki в России увеличили стоимость всех моделей кроссоверов и внедорожников бренда на 20 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Таким образом, общая стоимость автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) компании Suzuki в РФ выросла относительно прежней цены на 1,0 — 1,5%.

Отмечается, что в прошлом месяце дилеры в России уже повышали стоимость автомобилей марки Suzuki. Тогда кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara прибавили в цене 10 тыс. рублей. Месяцем ранее изменилась стоимость внедорожника Jimny. Он подорожал на 50 тыс. рублей.

Напомним, по итогам сентября нынешнего года в России было реализовано 789 новых машин Suzuki — на 2% больше, чем год назад. С начала 2020 года по сентябрь включительно российским дилерам японской марки удалось продать 5396 автомобилей, что на 14% больше прошлогоднего уровня продаж за аналогичный период.

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