19 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Елена Жабинская, , 13:21 — REGNUM Сегодня многие сферы экономики и бизнеса переживают эпоху активной диджитализации. Цифровые технологии, которые внедряются и используются в одной сфере, влекут за собой и развитие других, смежных отраслей. Возьмем, например, интернет-торговлю, которая в последние несколько лет показывает активный рост и стимулирует развитие онлайн-платежей. Эта тенденция будет сохраняться и дальше. Поэтому создание цифрового рубля — очень актуальная на сегодняшний день область, которую активно прорабатывает Центробанк и которая станет одной из главных тем развития на ближайшие годы.

Наличные Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако на международном финансовом рынке тема не такая уж и новая. Сегодня разработкой цифровой валюты заняты 80% Центробанков всего мира. Например, Китай уже тестирует цифровой юань в нескольких городах, а в Европе заявили о разработке цифрового евро. Активную работу в этом направлении подстегивают не только пандемия и изоляция, но и опасения государственных ЦБ, что их опередят частные криптовалюты — так, Facebook еще в 2019 году анонсировал запуск собственной валюты и в настоящее время занимается подготовкой к ее запуску.

Думаю, что среди причин, которые побудили Центробанк гораздо активнее рассматривать возможность выпуска в России цифрового рубля, можно выделить не только решение задачи по повышению конкурентоспособности нашей экономики и предоставлению более удобных и стабильных инструментов оплаты для населения, но и борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая сейчас переживает вторую волну. Введение в оборот цифровой валюты, которая может минимизировать использование физических купюр, — это, по сути, еще один элемент обеспечения социального дистанцирования.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

С точки зрения экономики создание цифровых аналогов мировым валютам и прямая привязка к их курсу защитят электронные деньги от чрезмерной волатильности, характерной для криптовалют, и позволят им стать платежными средствами. Но стоит помнить о сложностях, которые влечет за собой любая цифровизация. В частности, особое внимание необходимо будет уделять фрод-безопасности, поскольку использование цифровых валют — это огромные риски для населения. Отсюда вытекает и необходимость обучения и своевременного информирования граждан об использованиии нового финансового инструмента, которое необходимо проводить заранее, а не в момент, когда валюта уже введена в обращение. Важно заблаговременно начинать рассказывать о цифровом рубле, об областях его применения, повышать финансовую грамотность людей. Здесь стоит подумать об организации специальной линии поддержки населения по вопросам использования цифровой валюты и создания единого контактного центра, специализирующегося на данных вопросах, в который люди смогут обращаться по возникающим у них вопросам или для решения проблем или предоставления жалоб.

Реализация проекта по созданию и введению в обиход цифрового рубля, по оценкам экспертов, может занять от нескольких месяцев до пяти лет и будет состоять из нескольких этапов. И, как я уже отметила ранее, одним из важных этапов наряду с проработкой организационных, технических и вопросов по безопасности — будет стоять вопрос правильного обучения использованию цифровой валюты и своевременного информирования населения. Для организации такого рода поддержки важно грамотно подходить к вопросу и привлекать профессионалов в данной области, способных быстро и эффективно организовать работу линии. Современные технологии позволяют использовать многие инструменты для организации эффективной и качественной поддержки в контакт-центре, в том числе с использованием инструментов автоматизации обслуживания в виде IVR или чат-ботов. Но не менее важным для организации работы будет являться непосредственно привлечение компетентных специалистов и обучение консультантов, работающих на линии. В данном случае на помощь может прийти профессиональный аутсорсинг, где уже имеются все необходимые технологические решения и инструменты, человеческие ресурсы, а также огромная экспертиза в организации поддержки для различных индустрий и бизнесов, что, несомненно, будет полезным, в том числе и для поддержки данного вопроса.