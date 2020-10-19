Москва, , 12:01 — REGNUM Менее чем за полгода действия программы льготной ипотеки «Господдержка 2020» (с апреля 2020 года) Сбербанк выдал 128 тыс. кредитов на сумму более 323 млрд рублей. Об этом 19 октября сообщил руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

Читайте также: Петербург обогнал Москву по объему льготной ипотеки

Он уточнил, что только в августе по этой программе кредитная организация выдала 30 тыс. льготных кредитов на сумму 81 млрд рублей, а в сентябре этот показатель вырос и составил 32 тыс. кредитов на 89 млрд рублей.

Также по теме: Экономист спрогнозировал ужесточение требований к выдаче ипотеки

Как сообщало ИА REGNUM, программа субсидирования ипотеки по льготной ставке 6,5% на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года. В середине октября Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о продлении этой программы до 1 июля 2021 года. По оценке ведомства, это позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тысяч кредитов на 270 млрд рублей — в ноябре-декабре 2020 года.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 12 октября в рамках программы было заключено 224,4 тысячи кредитных договоров на общую сумму 630,8 млрд рублей, использовано около 70% запланированного лимита программы в 900 млрд рублей.