Варшава, , 11:53 — REGNUM На территории главного спортивного сооружения Польши — Национального стадиона в Варшаве — строят полевой госпиталь для заразившихся коронавирусом. Работы начались в субботу, 17 октября, их курирует глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик. Об этом сообщает wp.pl.

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Полевой госпиталь первоначально рассчитан на 500 коек, но это количество будет увеличено. К выполнению данной задачи будут подключены военные.

«Это результат нашей стратегии. Как только в стационарных медицинских заведениях не хватит коек, нас спасут полевые госпитали. В Агентстве материального резерва сейчас более 80 тысяч больничных коек. Они будут постепенно передаваться новым открывающимся полевым госпиталям», — заявил глава канцелярии премьера Польши.

Сообщается также, что в ближайшие дни будет принято решение о строительстве подобных полевых госпиталей и в других частях Польши. Соответствующее решение приняло правительства во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

На текущий момент число инфицированных коронавирусом в Польше превысило 175 тысяч человек. За последние сутки прирост составил более 8,5 тысячи новых зараженных. С начала пандемии около 3,5 тысячи заразившихся умерли, более 92 тысяч выздоровели.