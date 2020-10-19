Москва, , 11:50 — REGNUM Дилеры китайского автопроизводителя Haval в России начали продажи пикапов Great Wall Wingle 7. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Машина с бумажным ПТС. Она на продажу, можно забрать. Кстати, одна уже продана. У нас было два пикапа, остался один», — рассказал порталу менеджер одного из дилерских центров марки.

Премьера российской версии модели прошла совсем недавно — 8 октября 2020 года. Покупателям доступны Wingle 7 длиннобазной версии с двухрядной пятиместной кабиной.

В движение машину приводит двухлитровый турбированный дизельный мотор мощностью 143 л. с. Силовой агрегат сочетается с шестискоростной механической коробкой передач и приводом 4×4.

Пикап укомплектован: светодиодными дневными ходовыми огнями, алюминиевыми дисками размером 16 дюймов, зеркалами заднего обзора с электрическим регулированием и подогревом, а также круиз-контролем, системой мультимедиа с Bluetooth и мультирулём.

Машина имеет только одну комплектацию (Comfort). Её стоимость стартует от 1 749 000 рублей.

Напомним, по итогам сентября 2020 года в РФ было куплено 1422 автомобиля марки Haval. Это на 21% больше, чем в сентябре прошлого года.

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