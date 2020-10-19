Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Среди футболистов «Зенита» нет случаев заражения коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Об этом 19 октября сообщил гендиректор клуба Александр Медведев.

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Тесты футболистов «Зенита» дали отрицательный результат.

«Тестирование контролирует УЕФА. Мы тоже его проходили в соответствии с регламентом и требованиями. Насколько я знаю, у нас все тесты отрицательные», — цитирует Медведева ТАСС.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» должен состояться 20 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее в «Брюгге» сообщили о том, что три футболиста команды получили положительные результаты теста на коронавирус. Это Симон Миньоле, Одилон Косуну, Михал Крменчик. Также заразился гендиректор клуба Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин.

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