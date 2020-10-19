Москва, , 11:46 — REGNUM В России могут ввести институт операторов интернет-торговли. С их помощью планируется от имени и по поручению граждан обеспечивать всю цепочку поставок, начиная с покупки на интернет-площадке до доставки конечному покупателю. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба (ФТС), сообщил 19 октября в интервью газете «Ведомости» первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов.

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Он пояснил, что речь идёт об уполномоченных компаниях. Так, в роли оператора будут выступать «Почта России», через которую сегодня проходит около 95% ввозимых посылок, а также экспресс-перевозчики. Давыдов уточнил, что в первую очередь крупнейшие компании — DHL, UPS, FedEx и TNT, а также ещё около 15 российских компаний.

В качестве интернет-площадок в эксперименте будут задействованы Alibaba и Joom.

«Мы предлагаем сделать для них отдельную декларацию электронной торговли, особый порядок соблюдения мер технического регулирования — заявительный или упрощённый», — добавил Давыдов, подчеркнув, что работа ФТС с уполномоченным оператором электронной торговли для граждан должна быть незаметной.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за 2019 года доля онлайн-торговли от общего объёма розничной торговли выросла на 0,3 процентного пункта и достигла 2%. Самая высокая доля онлайн-продаж в прошедшем году (5,3%) была зафиксирована в Новосибирской области. Среди федеральных округов наибольший показатель зафиксирован в Центральном ФО (3,2%), самый низкий — в Северо-Кавказском федеральном округе (0,3%).