Курган, , 11:30 — REGNUM Курганская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по уровню закредитованности населения. Среднедушевой долг по кредитам в Зауралье составляет 73,4% средней зарплаты, объём задолженности перед банками в среднем на человека составил 241 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Опередили Курганскую область по закредитованности лишь Калмыкия (86,9%) и Тува (76,2%).

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и средней годовой зарплаты, рассчитанной с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Задолженность по банковским кредитам приведена на сентябрь.

Вслед за Курганской областью, на шестом месте по величине закредитованности в стране находится Тюменская область, где 71,7% жителей имеет долги по кредитам, и среднедушевой долг составляет 369 тыс. рублей. Далее по нисходящей идёт Свердловская область с 63,9% долга по кредитам и среднедушевым показателем 280,6 тыс. рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — соответственно 60,8% и 486,5 тыс. рублей, Челябинская область — 54,4% и 216 тыс. рублей. Менее всего кредитов набрали ямальцы. В ЯНАО закредитовано 48,9% населения, однако среднедушевой долг составил 537,2 тыс. рублей.

Средний уровень закредитованности жителей России вырос за год с 47,1 до 49,1%, объём задолженности перед банками в среднем на человека составляет 251,9 тыс. рублей.

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