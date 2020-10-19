Ижевск, , 11:29 — REGNUM До 20 октября больницы Удмуртии получат 30 автомобилей LADA Vesta, которые будут использоваться в качестве санитарного транспорта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На машинах будут осуществляться выезды мобильных бригад медиков к пациентам, а также транспортироваться материалы на анализы.

Автомобили поступят в 23 районных больницы республики. Транспортные средства приобретены на условиях лизинга на 36 месяцев, сумма сделки составила 22,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республику поступили 43 автомобиля скорой помощи. Частично средства на их приобретение были выделены из резервного фонда правительства РФ в рамках борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

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