Челябинск, , 11:28 — REGNUM В Челябинской области уничтожена партия шампиньонов из Польши. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

90 ящиков общим весом 270 кг были найдены 14 октября на рынке «Отрадный» в Челябинске. Однако по закону ввоз и продажа растительной продукции из Польши и ряда других стран запрещены в России. В связи с этим продукцию изъяли и затем уничтожили в Увельском районе.

В отношении владельца товара составлен протокол по ст. 10.3 КоАП РФ. Ему грозит максимум штраф до 10 тыс. рублей или приостановление работы на 90 суток.