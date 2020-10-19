Москва, , 11:24 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль в конце прошлой недели (16 октября) предприняла попытку коррекции. По итогу торговой сессии вернулась ниже 78. Сегодня с утра рубль может продолжить реализовывать коррекцию. Ближайшая цель — 77,5. Об этом 19 октября сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, на утро внешний фон будет сопутствовать укреплению рубля. Нефть Brent растёт в рамках 0,1%, торгуется около $43 за баррель. Индекс доллара теряет порядка 0,1%. Азиатские индексы в подавляющем большинстве торгуются на зелёной территории.

Эксперт отметил, что глобально внешний фон пока не изменился. Негативные факторы преобладают, а значит, среднесрочный восходящий тренд по паре доллар/рубль остается актуальным. После локальной коррекции в начале недели падение рубля против доллара может усилиться.

На этой неделе, по его словам, внимание инвесторов по-прежнему будет сконцентрировано на дебатах относительно новых мер стимулирования экономики США. Стоит отметить, что переговоры между главой минфина США Стивеном Мнучином и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси зашли в тупик. Когда данная ситуация разрешится, непонятно.

Кроме того, инвесторы также опасаются возможных локдаунов в мировых экономиках из-за стремительного роста числа заразившихся коронавирусом. Данные опасения, отметил эксперт, будут негативно сказываться на активах EM, и рубле в частности.