Ханты-Мансийск, , 11:13 — REGNUM Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил иск Сбербанка к нефтебуровой компании Югры — ООО «ТМ-Нефть», которая на 98% принадлежит Андрею Часовских. В отношении актива введён первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 14 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим назначен Артём Захаров из Санкт-Петербурга. Также в реестр кредиторов третьей очереди включены требования Сбербанка на сумму 319 628 190 рублей 38 копеек, где 318 750 935 рублей 75 копеек — основной долг, 877 254 рубля 63 копейки — проценты за пользование кредитом.

Суд обязал директора «ТМ-Нефть» и его основного владельца — Андрея Часовских предоставить управляющему перечень имущества общества, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность за три года до введения наблюдения.

Напомним, «ТМ-Нефть» создана в 2002 году, работает в сфере предоставления услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. Обществу принадлежит нефтебуровое ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз», которое с июля 2020 года находится под наблюдением. В активе «ТМ-Нефть» было также «КНГ-Добыча», в отношении которого в 2003 году была внесена запись о том, что госрегистрация юрлица признана ошибочной.