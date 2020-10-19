Южно-Сахалинск, , 11:07 — REGNUM На Сахалине будет создан клуб стратегических инициатив, об этом на заседании совета по инвестиционной деятельности при правительстве области заявила руководитель дальневосточного представительства «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Ольга Курилова.

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В клуб войдут общественники, якорные инвесторы, представители малого бизнеса и главы районов области. Планируется, что в нём будут аккумулироваться идеи и предложения по улучшению делового климата в островном регионе.

«Мы со своей стороны гарантируем, что будем привлекать и своих экспертов для того, чтобы реализовывать то, что вам интересно. И, соответственно, те вопросы, которые волнуют предпринимателей и общественность, готовы продвигать на федеральный уровень», — подчеркнула Курилова.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России вместе с проектом федерального бюджета на 2021−2023 гг. запросило у Госдумы продолжения финансирования индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия. Эта программа рассчитана до 2024 года.