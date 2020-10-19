Майкоп, , 11:08 — REGNUM Программу развития газоснабжения и газификации Адыгеи на 2021−2025 годы подписали глава республики Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Объем инвестиций в программу в этот период составит более 3 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем за предыдущие пять лет, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Программой предусмотрена реализация 24 мероприятий, в том числе строительство 21 социально значимого объекта. В частности, планируется возвести 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в трех районах республики.

В ходе церемонии подписания документа Кумпилов подчеркнул значимость и актуальность запланированных мероприятий по развитию системы газоснабжения Адыгеи. По его словам, инвестиционная привлекательность республики и возможность его развития напрямую зависят от доступности энергетической инфраструктуры, в том числе газификации населенных пунктов.

Отмечается, что за последние 15 лет уровень газификации природным газом в Адыгее вырос почти на 19% и в настоящее время превышает 87%. В текущем году на финансирование программы развития газоснабжения республики составило 161 млн рублей.