Махачкала, , 10:53 — REGNUM Проблемные дома застройщиков-банкротов в Дагестане будут достраиваться за счет бюджетных средств. В настоящее время рассматривается такая возможность в отношении 20 объектов, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

В Дагестане начал работу региональный фонд защиты прав участников долевого строительства, который был создан в начале августа текущего года. Новая структура возьмет на себя обязательства застройщиков-банкротов по достройке проблемных многоквартирных домов за счет федеральных и республиканских средств. Для завершения строительства фонду будут переданы имущество (в том числе имущественные права) и обязательства застройщиков.

На сегодняшний день в единый реестр проблемных объектов включено 20 домов, строящихся на территории Дагестана, общей площадью 93 тыс. кв. метров. Однако, как отмечается, этот список может быть дополнен, так как в ходе анализа деятельности застройщиков выявлено еще шесть потенциально проблемных объектов, относящихся к «группе риска».

Вместе с тем федеральный фонд финансирует завершение строительства не всех объектов. Так, в отношении 14 из 20 многоквартирных домов еще не принято решение, поскольку разрешение на строительство было выдано на физическое лицо. В этом случае фонд может принять решение о нецелесообразности финансирования.

«Для рассмотрения в особом порядке возможности финансирования завершения строительства всех 20 проблемных объектов в правительство России направлено дополнительное письмо», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники федерального фонда проводят обследование проблемных домов на территории Дагестана для определения степени готовности объектов, сроков и размеров необходимого финансирования для завершения строительства. По его результатам будет принято решение о финансировании достройки проблемного объекта или его нецелесообразности.

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