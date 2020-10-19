Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга на Вознесенском проспекте, 26, продают бывший офис дочерней компании «Россети». Об этом ИА REGNUM сообщили в Российском аукционном доме. Торги назначены на 13 ноября, начальная цена составляет 340,4 млн рублей. Специалисты полагают, что во внутреннем дворе дома можно сделать атриум.

Пятиэтажное нежилое здание — это копия бывшего дома Общества стеклянного производства Ритинга, разрушенного во время Великой Отечественной войны, в связи с чем памятником оно не является. Копию возвели в 1952 году, она занимает площадь почти в 5 тыс. кв. метров с земельным участком в 1,6 тыс. кв. метров.

«Что нетипично для Петербурга, данный объект не является памятником. А значит у инвестора больше развязаны руки в плане эксплуатации и приспособления здания. Дополнительным плюсом — инвестор может расширить полезную площадь здания, создав во внутреннем дворе атриум. Учитывая локацию и технические характеристики, здесь можно разместить любой коммерческий проект или использовать под сдачу в аренду», — считает руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова.

На первом этаже нежилого дома у станции метро «Садовая» располагается бар, а остальные помещения сдаются в аренду под офисы. Неподалеку находятся Исаакиевский собор, Мариинский театр, Юсуповский дворец и Юсуповский сад.