Сеул, , 10:51 — REGNUM Предполагается, что в ближайшие четыре год государственный долг Южной Кореи будет увеличиваться, что может негативно отразиться на кредитном рейтинге страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института государственных финансов.

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Согласно опубликованным данным, с 2020 по 2024 год госдолг страны вырастет на 78%.

Предполагается, что в 2024 году государственный долг Южной Кореи достигнет отметки в 899,5 трлн вон (~$809,5 млрд), что на 77,5% больше, чем прогнозируемый госдолг текущего года (506,9 трлн вон, ~$456 млрд).

Отмечается, что рост госдолга будет связан с увеличением бюджетных расходов в связи с пандемией коронавируса и возможным сокращением налоговых поступлений на её фоне.

Эксперты отмечают, что увеличение госдолга на 30% может спровоцировать падение суверенного кредитного рейтинга на одну ступень.