Москва, , 10:33 — REGNUM В минувшую пятницу, 16 октября, нефть замедлила темпы снижения и к концу дня сократила потери, хотя осталась под давлением и финишировала ниже уровня 43 доллара за баррель. В начале новой недели Brent расположилась немногим выше этой отметки, но попытки восстановления не внушают оптимизма и выглядят неуверенными. Об этом 19 октября сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, вышедшие в Китае данные скорее разочаровали, нежели поддержали рынок. В третьем квартале вторая по величине экономика в мире выросла на 4,9% против прогноза подъема 5,2%. Более того, стало известно, что в прошлом месяце китайские НПЗ сократили объемы переработки сырой нефти, что добавило негатива.

Эксперт отметил, что фактором, который может привнести дополнительную волатильность в ходе сегодняшних торгов, является предстоящее заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в преддверии которого активизировались спекуляции на тему наращивания объемов производства в январе. Участники рынка гадают, не заставит ли членов альянса текущая ситуация с коронавирусом и спросом на энергоносители отказаться от идет увеличения производства.

По его словам, в краткосрочной перспективе Brent необходимо закрепиться над уровнем 43 доллара и подтвердить его пробой. Это во многом будет зависеть от заявлений, которые прозвучат в рамках вышеупомянутого мероприятия. В целом же наименьший путь сопротивления для котировок по-прежнему пролегает на юг, отметил он.