Торжок, Тверская область, , 10:30 — REGNUM От налогового органа в арбитраж Тверской области поступил банкротный иск к МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Торжокского района», которое работает в сфере водоснабжения. Исковое заявление пока не принято судом к производству, передаёт ИА REGNUM.

Истцом выступает межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области. Сумма долга — 2 001 975,24 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено 20 лет назад — в сентябре 2000 года для распределения воды для промышленных и питьевых нужд. Учредителем выступает комитет по управлению имуществом района. Уставный капитал МУП — 100 тыс. рублей, директор с ноября 2019 года — Евгений Соколов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года также риск банкротства навис над теплоснабжающей компанией из Челябинской области, которая имеет статус муниципального предприятия. А в середине октября был подан иск к одной из теплоснабжающих компаний Томской области — муниципальному казённому предприятию «БИО ТЭП» Верхнекетского района.