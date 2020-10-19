Воронеж, , 10:29 — REGNUM Более 1,5 млн рублей переплаты за услуги по водоснабжению и водоотведению возвращено жителям нескольких многоэтажных домов Воронежа, об этом сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона.

Перерасчёт платы за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению был произведён за период с ноября 2019 года по январь 2020 года ля жителей девяти многоэтажных домов Воронежа по результатам проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией региона. В ходе проверок, в частности, было установлено, что «ООО «РВК-Воронеж» неправомерно в одностороннем порядке расторгло договор ресурсоснабжения с ООО «Созвездие» и начислило плату за водоснабжение и водоотведение напрямую потребителям. Управляющая организация, в свою очередь, тоже продолжала направлять жителям платежные документы, являясь исполнителем указанных коммунальных услуг».

По результатам проверок ГЖИ выдала ООО «РВК-Воронеж» предписания о проведении перерасчета платы жителям девяти многоквартирных домов по ул. 9 Января, 25 Января, Остужева, Переверткина, Сосновой и Урывского, на общую сумму более 1 млн 570 тыс. рублей. Перерасчёт производился постепенно, с марта по октябрь.