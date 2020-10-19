Грозный, , 10:21 — REGNUM В Чечне дан старт движения по новому мосту на автодороге Бачи-Юрт — Ялхой-Мохк — Ножай-Юрт до границы с Дагестаном. С его открытием стали ближе два района — Курчалоевский и Ножай-Юртовский. Дорога между ними по новому мосту пройдет в обход населенного пункта Ялхой-Мохк, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, на строительство объекта ушло всего пять месяцев. Его начали возводить по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Чеченской Республики» в мае 2020 года.

«Развитие дорожной инфраструктуры Чеченской Республики является для нас одной из самых приоритетных задач. За минувшие годы в этой сфере проделан колоссальный объем работы. С окончанием военных действий в республике построено, реконструировано и отремонтировано свыше 100 мостов и около 2 800 км дорог», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что «надводное сооружение полностью отвечает современным техническим требованиям». Длина составляет 26 метров, ширина — 13,8. Помимо этого, построено 344 метра подъездных путей к мосту.

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