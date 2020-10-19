Пекин, , 10:19 — REGNUM Экономический кризис, разразившийся в мире в результате пандемии коронавирусной инфекции, не обошёл стороной и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 19 октября сообщил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

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По его словам, страны-члены ШОС, где проживает почти половина мирового населения, «первостепенное внимание уделяют преодолению политических и социально-экономических последствий пандемии». Прежде всего, эти усилия направлены на борьбу с безработицей и бедностью, подчеркнул в беседе с ТАСС генсек организации.

Норов считает, что выход из этой кризисной полосы может затянуться. Кроме того, отсутствие экономических возможностей для молодых людей, проживающих на пространстве ШОС, может подтолкнуть уязвимую часть молодёжи «к противоправной деятельности, в том числе к терроризму и наркотрафику». Это «может стать опасной тенденцией», подчеркнул генсек ШОС.

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В этом свете ликвидация бедности на пространстве ШОС приобретает всё большее значение для общего процветания, безопасности и стабильности в регионе, заключил Норов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что объединение усилий стран Шанхайской организации сотрудничества необходимо для преодоления последствий пандемии коронавируса. По его словам, их совокупный потенциал становится более востребованным.

Глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что ШОС способна реагировать на возникающие риски и угрозы, так как имеет богатый опыт сотрудничества стран в разных сферах, а также эффективные рабочие механизмы.