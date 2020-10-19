Стокгольм, , 10:18 — REGNUM Согласно так называемому индексу Hox компании Valueguard, в сентябре текущего года средняя цена на частный дом в Швеции выросла на 1,1%. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Больше всего подорожали частные дома, расположенные в Стокгольме. По сравнению с августом в сентябре они стали дороже 3,5%.

Отмечается, что ни пандемия коронавирусной инфекции, ни рост уровня безработицы весной и летом не затронули к ожидаемому снижению цен.

Однако если обратить внимание на данные за последние три месяца, то лидером роста цен являются частные домовладения. В среднем они подорожали на 5,6%, в то время как кондоминиумы — на 4,2%. Это объясняется желанием граждан жить в своем собственном доме после того, как им пришлось соблюдать режим изоляции и другие карантинные ограничения с целью избежать риска заражения инфекцией.