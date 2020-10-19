Москва, , 10:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года на российском рынке подержанных пикапов было продано 4317 автомобилей, что на 25,6% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В данном сегменте самым популярным автомобилем стала японская модель Mitsubishi L200. Это авто в России в прошлом месяце было перепродано 709 раз, что на 22% больше к аналогичному месяцу прошлого года.

На втором месте модельного рейтинга самых популярных пикапов разместился ещё один «японец» — Toyota Hilux. Его перепродажи увеличились за указанный месяц на 21%, до 584 единиц. Тройку лидеров замыкает отечественный пикап ИЖ-2717. Российские автолюбители в прошлом месяце перепродали 466 штук таких авто — на 18,8% больше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места в топе заняли соответственно UAZ Pickup (334 ед.; +15,2%) и Volkswagen Amarok (279 ед.; +51%).

Напомним, в сентябре нынешнего года российские дилеры продали 1563 новых пикапа, что на 43% больше, чем было продано в сентябре годом ранее.

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