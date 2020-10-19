Москва, 19 октября 2020, 10:05 — REGNUM Никакие национальные программы не сработают, если покупать за рубежом ресурсы, полуфабрикаты и всё остальное выгоднее и дешевле, чем производить в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.
Как подчеркнул Строганов, налаживание производственных цепочек, стимулирование производства на всех уровнях от тяжелого машиностроения до легкой промышленности, во-первых, требует десятилетий усилий, во-вторых, грамотной и осознанной промышленной и инвестиционной политики.
Однако сейчас, как подчеркнул Строганов, оказывается намного проще купить дешевые компоненты в Юго-Восточной Азии, Китае, заказать их же через Европу, чем найти в России местного поставщика, поддержать его экономику своим заказом и выстроить с ним долговременные отношения «поставщик-потребитель».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Татьяна Скрыль заявила что критика сырьевой направленности экономики РФ оказалась несостоятельной.
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