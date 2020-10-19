Москва, , 10:05 — REGNUM Никакие национальные программы не сработают, если покупать за рубежом ресурсы, полуфабрикаты и всё остальное выгоднее и дешевле, чем производить в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

«Российской экономике уже давно пора было отвязывать свои процессы и расчеты от ставшей токсичной и попросту опасной «мировой резервной валюты», — сказал он. — Бреттон-Вудским соглашениям уже почти столетие, и мировая экономика, как и экономика США с тех пор в достаточной мере изменились. С другой стороны, опыт предыдущих минимум десяти лет усилий правительства России по стимулированию импортозамещения показали, что ласковые слова и уговоры абсолютно ни на кого не действуют, никакие национальные программы не срабатывают, если покупать за рубежом ресурсы, полуфабрикаты и всё остальное выгоднее и дешевле, чем производить здесь».

Как подчеркнул Строганов, налаживание производственных цепочек, стимулирование производства на всех уровнях от тяжелого машиностроения до легкой промышленности, во-первых, требует десятилетий усилий, во-вторых, грамотной и осознанной промышленной и инвестиционной политики.

Однако сейчас, как подчеркнул Строганов, оказывается намного проще купить дешевые компоненты в Юго-Восточной Азии, Китае, заказать их же через Европу, чем найти в России местного поставщика, поддержать его экономику своим заказом и выстроить с ним долговременные отношения «поставщик-потребитель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Татьяна Скрыль заявила что критика сырьевой направленности экономики РФ оказалась несостоятельной.

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