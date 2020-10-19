19 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Игорь Галактионов, , 11:13 — REGNUM В конце минувшей недели нефтяные цены незначительно снизились, отражая сохраняющиеся риски для рынка как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

Добыча нефти

Тревожные данные показала очередная статистика от Baker Hughes, указавшая на рост буровой активности в США и Канаде четвертую неделю подряд. Число активных буровых установок для добычи нефти в США на прошлой неделе подскочило до 205 уст. (+12 уст.). В Канаде число нефтяных буровых установок также выросло до 40 уст. (+1 уст.). Число активных газовых установок в США и Канаде в совокупности осталось на прежнем уровне. Являясь индикатором будущей добычи, число активных буровых установок указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства. В условиях слабого спроса это может оказать давление на цены.

Согласно информации Reuters, в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ 15 октября прозвучали опасения из-за профицита в 2021 г. В ходе предыдущей встречи в сентябре возможности профицита не наблюдалось ни в одном из рассматриваемых сценариев. В качестве ключевых негативных факторов называется вторая волна COVID-19 и рост добычи в Ливии. «Возобновление случаев заболевания COVID-19 по всему миру и перспективы частичной блокировки в ближайшие зимние месяцы могут усугубить риски для восстановления экономики и спроса на нефть», —цитирует Reuters информацию из конфиденциального документа по итогам встречи технического комитета.

Базовый сценарий предполагает в 2021 г. дефицит на уровне 1,9 млн б/с против прогнозируемых 2,7 млн б/с в предыдущем месяце. Наихудший сценарий предполагает профицит 0,2 млн б/с. Такой сценарий может реализоваться в случае сильной и продолжительной волны COVID-19 на протяжении IV квартала 2020-го — I квартала 2021 г. в Европе, США и Индии, а также роста ливийской добычи до 0,6 млн б/с.

Сегодня пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассматриваться сценарии, представленные техническим комитетом. В фокусе внимания могут быть заявления относительно параметров сделки с января 2021 года. Согласно действующему плану, сокращение добычи на 7,7 млн б/с может быть ослаблено до 5,7 млн б/с. Однако в свете ухудшения прогнозов планы по увеличению добычи могут быть пересмотрены.

Фьючерсы на Brent торгуются в районе $42,5−43 за баррель. Из-за встречи ОПЕК+ на сегодняшней сессии возможна повышенная волатильность. Возможны ценовые движения как вверх, так и вниз. В целом на горизонте ближайших недель риски смещены в сторону снижения в область $40 за баррель.

19 октября с утра котировки ближайших фьючерсов на нефть Brent теряют около 0,3% на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП в Китае. Экономика страны в III квартале выросла на 2,7% кв/кв (прогноз +3,2%) и на 4,9% г/г (прогноз +5,2%). В годовом сопоставлении рост ускорился относительно предыдущего квартала, но оказался ниже консенсус-прогноза.

На протяжении II-III кварталов 2020 г. покупки нефти для резервов Китая были одним из важных поддерживающих факторов на нефтяном рынке. МЭА сообщает, что с апреля по сентябрь Китай импортировал около 12,8% от всего объема мировых поставок нефти. По оценке аналитиков, опрошенных Reuters, в IV квартале импорт нефти в КНР может сократиться от 10% до 14,5% кв/кв.