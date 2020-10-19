Москва, , 09:52 — REGNUM За сентябрь 2020 года московским дилерам удалось реализовать 18 314 новых легковых машин, что на 5,4% превысило объём продаж за сентябрь прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Наиболее продаваемой моделью в прошлом месяце на авторынке российской столицы стала KIA Rio. Её продажи увеличились на 6,3% по сравнению с прошлым годом, до 963 экземпляров.

На втором месте по популярности в Москве Volkswagen Polo. Его дилерам удалось продать в количестве 882 единиц, что на 26,7% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta с показателем 825 проданных авто. Здесь наблюдается прирост на 44% по сравнению с прошлым годом.

Четвертое и пятое места модельного рейтинга занимают соответственно кроссовер Nissan Qashqai (750 ед.; +188,5%) и седан Skoda Octavia (554 ед.; +43%).

Напомним, по итогам января — августа 2020 года в Москве самым доходным авто среди новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) стала модель BMW X7.

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