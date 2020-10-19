Москва, , 09:49 — REGNUM Критика сырьевой направленности экономики РФ оказалась несостоятельной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала данные Росстата, который пересмотрел в сторону улучшения свою оценку показателей промпроизводства в России в 2020 году.

«Очевидно, что в период пандемии в России из-за вынужденных ограничений экономической активности ждать высоких показателей роста промышленного производства не стоит, — отметила Скрыль. — Однако надо отметить, что именно сейчас критика сырьевой направленности российской экономики оказалась несостоятельной. Именно добывающие производства стали каркасом роста деловой активности и лежат в основе роста промышленного производства».

Как подчеркнула экономист, несмотря на падение спроса со стороны конечных потребителей на промышленные товары, фактор сезонности обновит показатели роста промышленного производства к концу года и покажет прирост в 1−2%.

«Мировой рынок нефти начнет оживать в силу постепенного снятия ограничений (увеличение числа авиаполетов, открытия границ) и подстегнет цены на энергоресурсы. Совместно с оживлением промышленности параллельно подтянутся показатели обрабатывающего сектора экономики», — добавила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в I квартале рост промпроизводства в годовом выражении составил 2,9%.

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