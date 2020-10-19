Москва, 19 октября 2020, 09:49 — REGNUM Критика сырьевой направленности экономики РФ оказалась несостоятельной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала данные Росстата, который пересмотрел в сторону улучшения свою оценку показателей промпроизводства в России в 2020 году.
Как подчеркнула экономист, несмотря на падение спроса со стороны конечных потребителей на промышленные товары, фактор сезонности обновит показатели роста промышленного производства к концу года и покажет прирост в 1−2%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в I квартале рост промпроизводства в годовом выражении составил 2,9%.
Читайте ранее в этом сюжете: Росстат улучшил данные по промышленному производству