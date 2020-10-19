Ташкент, , 09:47 — REGNUM Продавцы мяса в Ташкенте снизили стоимость товара, но вынуждены продавать его с довеском из жира и костей, сообщает издание «Газет.uz».

Отмечается, что в Ташкенте с прилавков пропали дорогие сорта мяса, а стоимость одного килограмма не превышает 60 тыс. сумов ($5,8). По словам одного из продавцов, подобная ситуация сложилась в связи с выходом указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Документ ограничивает стоимость одного килограмма мяса. Однако продавцы вынуждены продавать товар с довеском, так как оптовая стоимость мяса превышает установленную предельную сумму.

Продавцы отмечает, что требование по снижению стоимости мяса до 60 тыс. сумов ($5,8) за килограмм необоснованно, так как стоимость 100-киллограммового быка на рынке составляет не менее 7 млн сумов ($676).

Отметим, 16 октября прошло совещание по вопросу обеспечения продовольственной безопасности. Главам областей, городов и районов поручено отчитываться перед населением о ценах и условиях на рынках.