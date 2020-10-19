Москва, , 09:31 — REGNUM Дилеры компании KIA в сентябре 2020 года в РФ реализовали корпоративным клиентам 2416 автомобилей — на 14% меньше по сравнению с показателем продаж годичной давности. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Доля корпоративных продаж в прошлом месяце составила 12% от всего объема продаж машин южнокорейской марки в России. Всего же с начала 2020 года по сентябрь включительно корпоративные клиенты приобрели 19 135 машин. Это на 17% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Что же касается общих продаж марки KIA (юрлицам и физлицам), то они в сентябре 2020 года достигли 20 402 машин — на 6% больше, чем год назад. С января по сентябрь нынешнего года в России было продано 139 477 новых автомобилей KIA. Это на 17% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Напомним, в сентябре 2020 года дилеры Kia в РФ в рамках программы реализации сертифицированных машин с пробегом «Kia Уверен» реализовали 961 автомобиль. Это на 34% больше, чем в сентябре прошлого года.

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