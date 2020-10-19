Воронеж, 19 октября 2020, 09:22 — REGNUM Численность безработных в Воронежской области в два раза превышает число официально заявленных вакантных рабочих мест, данные на 16 октября опубликованы департаментом труда и занятости Воронежской области.
На 16 октября уровень регистрируемой безработицы составил 4,3%. Коэффициент напряженности на рынке труда, то есть численность незанятых граждан, претендующих на одну вакансию, составляет 2,4 единицы.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на середину сентября сообщалось о 48,6 тыс. зарегистрированных безработных в Воронежской области, уровень безработицы составлял 4,1%.
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