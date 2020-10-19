Пекин, , 09:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих машин на мировом авторынке выросли на 0,5%, до 7 647 000 единиц. Об этом сообщает консалтинговая компания LMC Automotive.

Всего же по итогам января — сентября 2020 года продажи автомобилей в мире составили 54 млн экземпляров. Это на 19,4% меньше, чем год назад за аналогичный период.

Первое место в мировом рейтинге по продажам авто в прошлом месяце занял Китай. Там было куплено 2 487 000 машин — на 9,3% больше, чем в сентябре 2019 года. Отмечается, что рост продаж в этой стране наблюдается пятый месяц подряд. В консалтинговой компании объясняют это опасением местных автолюбителей второй волны коронавируса.

На втором месте рейтинга США. Здесь было куплено 1 337 000 новых машин, что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает авторынок стран Западной Европы. В сентябре местным дилерам удалось реализовать 1 367 000 машин (+1,3%).

Напомним, по итогам первого полугодия нынешнего года объём производства легковых машин и автомобилей сегмента LCV (лёгкие коммерческие машины) во всём мире снизился на 31,7% по сравнению с прошлым годом.

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