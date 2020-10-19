Иркутск, , 08:53 — REGNUM В мэрии Иркутска произведен ряд важных кадровых назначений. Одним из наиболее знаковых, судя по официальному сообщению городских властей, стала смена руководства в МУП «Комбинат питания г. Иркутска».

«По решению учредителя расторгнут трудовой договор с директором МУП «Комбинат питания г. Иркутска» Дмитрием Тарасовым. К исполнению обязанностей в ближайшее время приступит Марина Черемных», — пояснили в мэрии Иркутска. Там же отметили, что Марина Черемных руководила МУП «Комбинат питания г. Иркутска» с 2012 по 2016 год, после занимала руководящие посты в коммерческих организациях общественного питания.

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» осуществляет организацию питания в 200 общеобразовательных учреждениях, на комбинате работает более 1200 сотрудников.

Также по решению учредителя с 9 октября расторгнут трудовой договор с директором МУФП «Иркутская Аптека» Натальей Свистуновой, обязанности возложены на заведующего аптекой муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская Аптека» Людмилу Шарапатову.

Напомним, в мае 2019 года руководство МУП «Комбинат питания Иркутска» уменьшило нормы сырья для приготовления блюд учащимся школ и воспитанникам детских садов. Бывший директор комбината питания Иркутска и другие подозреваемые в хищении около 50 млн рублей были задержаны в рамках расследования уголовного дела. по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».