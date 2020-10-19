Москва, , 08:55 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было куплено 10 674 автомобиля Volkswagen. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, российские дилеры компании Volkswagen в прошлом месяце продали на 12% машин больше, чем год назад. Всего же с января по сентябрь нынешнего года продажи немецкой компании составили 70 870 машин, что на 7% меньше результата продаж прошлого года.

Таким образом, марка Volkswagen в России заняла пятое место по продажам среди всех автокомпаний. Её рыночная доля составила 6,5%, в то время, как год назад она равнялась 6,0%.

Самой популярной моделью Volkswagen на российском рынке стал автомобиль Polo. В сентябре его приобрели 6020 покупателей.

Ранее в России был представлен модернизированный кроссовер Volkswagen Tiguan. Поставляться на российский рынок новинка будет с калужского завода Volkswagen. Покупателям будут доступны четыре комплектации авто.

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