Джакарта, , 08:38 — REGNUM Министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир заявил, что производитель поездов, компания Stadler Rail Group из Швейцарии, построит региональную штаб-квартиру в Индонезии, сообщает Antara.

«Stadler Rail Group построит региональную штаб-квартиру в Индонезии. Мы действительно ценим международное доверие к нам», — заявил Эрик Тохир во время визита в Женеву (Швейцария).

Ожидается, что Stadler Rail Group также будет сотрудничать с индонезийскими компаниями PT Kereta Api Indonesia (KAI) и PT INKA в строительстве завода.

Напомним, визит Эрика Тохира в Женеву состоялся после поездки в Лондон. Визиты в Великобританию и Швейцарию были нацелены на обеспечение сотрудничества в борьбе с COVID-19, особенно в обеспечении доступности вакцины для населения.

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