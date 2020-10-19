Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:32 — REGNUM На Ямале проводится проверка информация о загрязнении реки Харбей строителями моста. Об этом сообщается в паблике «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/incident_yamal

Один из пользователей заснял, как рабочие при демонтаже сбрасывают старую обшивку моста прямо в реку.

«Старые, креозотные шпалы летят в чистейшую воду», — сетует ямалец, снявший видео.

По данному сигналу департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО организовал незамедлительно проверку.