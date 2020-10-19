Москва, , 08:33 — REGNUM В октябре 2020 года вся модельная линейка японского автопроизводителя Nissan подорожала от 10 до 54 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Таким образом, общая стоимость машин Nissan в России выросла относительно прежней цены на 0,3 — 4,4%. Отмечается, что рост стоимости затронул все комплектации машин нынешнего модельного года кроме новой топовой версии Nissan Murano.

Новые цены на модели Nissan теперь выглядят следующим образом:

Nissan Murano — от 2 649 000 до 3 305 000 рублей;

Nissan Qashqai — от 1 413 000 до 2 026 000 рублей;

Nissan Terrano — от 1 111 000 до 1 403 000 рублей;

Nissan X-Trail — от 1 779 000 до 2 404 000 рублей.

Аналитики отметили, что в сентябре 2020 года кроссовер Nissan Murano уже получал прибавку в 51 тыс. рублей. При этом на остальные модели японской марки цены не менялись с июля нынешнего года.

Ранее были обнародованы цены на новый Nissan X-Trail. Так, стоимость этой модели в базовой версии в США составит 26 650 долларов (около 2,1 рублей), а топовой — 36 830 долларов (2,9 млн рублей).

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