Анадырь, , 07:18 — REGNUM На Чукотке запустят уникальное производство кожи и замши — из регионального бюджета выделены почти 50 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Кожевенный завод откроют в селе Амгуэма городского округа Эгвекинот. Уже поступила первая часть оборудования — 11 тонн груза, необходимого для выделки оленьих шкур, доставил теплоход «Семён Дежнёв». Оборудование произведено в Калужской области. В конце сентября уже возвели модульное здание будущего завода.

Оставшийся груз подойдёт в начале ноября. Монтаж технологической линии будет идти усиленными темпами, чтобы как можно скорее запустить производство. Часть специалистов пройдёт обучение в Бурятии. Тем временем уже идёт забой оленей и заготавливается сырьё.

Средства на создание завода были выделены в рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».

Как сообщало ИА REGNUM, чуть больше десяти лет назад в Кабардино-Балкарии запустили завод по производству натуральной кожи — ООО «Кариста», который перерабатывает около 2400 тонн кожсырья в год.