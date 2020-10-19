Южно-Сахалинск, , 07:10 — REGNUM Всесезонный горный курорт на Итурупе может стать одним из лучших туристических мест в России. Как признал представитель компании «Роза Хутор» Алексей Соловьев, комплекс на Курилах может стать второй «Розой Хутор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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«Мы подтверждаем рентабельность проекта. Его реализация позволит развивать Итуруп как одно из лучших туристических мест. Комплекс может стать, по сути, второй «Розой Хутор» только на другом конце страны», — заявил Соловьев.

Проекта нового курорта на Итурупе представили на заседании совета по инвестиционной деятельности при региональном правительстве. Планируется создание горнолыжного комплекса, гольф-поля, термальной лагуны, а также гостиниц. Компания «Роза хутор» выступила инициатором и инвестором проекта.

Создание горного курорта на Курилах оценивается в 24 млрд рублей. Сейчас для реализации проекта ищут потенциальных инвесторов.

«Проект обладает хорошими финансовыми показателями. Внутренняя норма доходности составляет порядка 20 процентов», — отметил министр инвестиционной политики Сахалинской области Дмитрий Лисневский.

Для привлечения инвесторов к грандиозному проекту по поручению губернатора области Валерия Лимаренко организуют туры для знакомства с Курилами и Сахалином.

Как сообщало ИА REGNUM, фермеры Красноярского края планируют развивать сельский туризм и открывать точки общепита.