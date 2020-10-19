Пекин, , 06:40 — REGNUM Положительными, несмотря на пандемию COVID-19, оказались темпы роста ВВП за три квартала текущего года в Китае. Об этом 19 октября говорится в докладе, опубликованном Государственным статистическим управлением КНР.

Несмотря на негативные для экономики последствия от воздействия эпидемии коронавируса нового типа, рост ВВП за период с января по сентябрь включительно оказался положительным и составил 0,7%. За III квартал 2020 года ВВП оказался на уровне 4,9%. Для сравнения, за тот же период 2019 года этот показатель составил 6%.

В докладе отмечается, что в целом в экономике КНР прослеживается стабильная тенденция к восстановлению, несмотря на ряд дестабилизирующих факторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановительном росте иностранных инвестиций, который наблюдается в Китае уже шестой месяц подряд.

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