Москва, , 05:54 — REGNUM Арбитраж Москвы 29 октября 2020 года планирует рассмотреть иск Министерства обороны России к ОАО «РЖД». С ответчика требуют выплаты более 30 млн рублей, которые в деле фигурируют как ущерб, передаёт ИА REGNUM.

РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

Иск поступил 7 октября 2020 года, а 9 октября он был принят судьей Лакоба. В споре речь идёт «о взыскании ущерба в размере 30 261 573,5 рубля». Подробности претензий пока неизвестны. Между тем ранее между сторонами были заключены контракты на перевозку военнослужащих по внутригосударственным маршрутам и перевозку грузов по стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Минобороны РФ подало к ОАО «Российские железные дороги» иски на сумму более 400 млн рублей, требование по одному из которых превышало 227 млн рублей. 13 октября суд в удовлетворении последнего иска отказал. В основе дела лежал контракт на 14,5 млрд рублей на воинские железнодорожные грузовые перевозки, а сумма иска фигурировала как пени и штрафы.

Помимо этого, 15 октября 2020 года министерство подало ещё 11 исков к РЖД.