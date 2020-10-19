Новосибирск, , 05:53 — REGNUM Семьи с детьми, проживающие в Новосибирской области, по Указам президента РФ получили почти 11,7 миллиарда рублей. Таковы итоги по осуществлению «детских» выплат, подведённые региональным отделением ПФР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Речь идёт о выплатах на детей до трёх лет в размере пяти тысяч рублей и единовременной выплате на детей с трёх до 16 лет в размере десяти тысяч рублей по Указу президента, — уточнили в ПФР. — В июле все эти семьи получили также дополнительную единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Дополнительная июльская выплата была осуществлена органами ПФР без дополнительных заявлений».

Такую материальную поддержку получили более 400 тысяч новосибирских семей. Выплаты произведены на 554 120 детей на общую сумму в почти 11,7 миллиарда рублей.