Краснодар, , 03:57 — REGNUM В компании, которая ранее владела ООО «Аэропорт Геленджик» и ООО «Аэропорты Юга», — ООО «Транспорт АМД» сменился владелец. Новым собственником актива, который связывали с миллиардером Олегом Дерипаской, стала кипрская фирма «Консултренд Энтерпрайзис Лимитед» (Consultrend Enterprises Limited), передаёт ИА REGNUM.

В компании «Транспорт АМД», которая работает в Москве с 2004 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, собственник официально сменился с 12 октября 2020 года. Офшор же зарегистрирован в октябре 2002 года и также является владельцем ООО «Русские машины» из Краснодарского края. По открытым данным, последняя создана на базе машиностроительных активов компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

Общество «Транспорт АМД» было владельцем 100% акций аэропортов Краснодарского края, но ООО были позднее ликвидированы.

Директором фирмы «Транспорт АМД» с июня 2019 года является Анастасия Елисеева. Она же в декабре 2019 года была ликвидатором ООО «Профинвесткапитал», принадлежащего ООО «Ростар холдинг С. А».