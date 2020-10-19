Москва, , 03:04 — REGNUM Арбитраж Москвы признал решение Минпромторга России об отказе в выделении субсидии «на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной техники», недействительным. Если вердикт не будет обжалован, то ведомство в течение 30 дней должно устранить нарушение прав ООО «Завод «Дорожных машин», передаёт ИА REGNUM.

В марте 2018 года между заводом, учреждённым в 2009 году в Ярославской области, и Минпромторгом РФ было заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии. 13 декабря предприятие обратилось в министерство с заявлением о предоставлении госпомощи за февраль-ноябрь 2019 год в размере 154 339 795 рублей, но Минмпроторг РФ отказал в этом.

В обоснование отказа ведомство сослалось на недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Так как непосредственно к предприятию и поданным документам замечаний заявлено не было, суд иск удовлетворил.

«Соответственно лимиты бюджетных обязательств, которые в этом же размере должны были быть доведены до министерства казначейским уведомлением Минфина РФ, были достаточны для предоставления обществу субсидии в январе 2020 года», — резюмировал судья.

Напомним, завод работает в Рыбинске и выпускает спецтехнику. Предприятие принадлежит Павлу Кузнецову.