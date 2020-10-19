Салехард, , 01:40 — REGNUM На Ямале «Газпром нефть» запустила высокопродуктивную скважину на Отдаленной группе месторождений (ОГМ). Об этом сообщает пресс-служба «Ноябрьскнефтегаза».

Отдалённая группа месторождений объединяет в единый кластер Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения. В пределах ОГМ пробурено 69 поисково-разведочных и 119 эксплуатационных скважин.

На Западно-Чатылькинском месторождении введена в эксплуатацию новая высокопродуктивная скважина. Её общая протяжённость на сиговскую свиту более 4,2 тыс. метров, длина горизонтального ствола — 700 метров, стартовый суточный дебит превысил 500 тонн почти безводной нефти. Запасы традиционные, но сложные в добыче.

«Продуктивный пласт расположен на глубине 3 тыс. метров и относится к верхнеюрским отложениям, преимущественно состоящим из осадочных пород низкой и средней проницаемости. Данная залежь является водоплавающей, то есть в ней отсутствует изолирующая перемычка породы между нефтяной и водонасыщенной частью. Это создает дополнительные сложности и требует повышенной точности проводки горизонтального ствола», — поясняют в «Ноябрьскнефтегазе».

Для недопущения нарушений естественной проницаемости продуктивного пласта, применялся буровой раствор на углеводородной основе. Инженерно-технологические решения блока бурения и внутрискважинных работ (БиВСР) «Ноябрьскнефтегаза» позволили безаварийно построить и освоить скважину, отмечают в компании.

«Высокая продуктивность новой скважины подтверждает перспективность сиговской свиты как основного объекта разработки на Западно-Чатылькинском участке», — прокомментировал запуск новой скважины генеральный директор «Ноябрьскнефтегаза» Александр Шушаков.