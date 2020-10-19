Тюмень, 19 октября 2020, 00:00 — REGNUM В сёлах Тюменского района работают выездные биржи труда. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Банк вакансий пополнили учреждения социальной сферы, предприятия агропромышленного комплекса, коммунальной сферы и прочие.
С конца июля по 2 октября 2020 года на выездные биржи пришли более 670 человек. Из них трудоустроено 103 человека, 224 соискателей изъявили желание пройти обучение через Центр занятости и более 40 такое обучение уже проходят.