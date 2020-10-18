18 октября 2020 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 08:50 — REGNUM Новость о запускаемом ЦБ пилотном проекте по использованию цифрового рубля, пожалуй, является ключевой новостью недели. По большому счету российские эксперты уже давно «ходили» вокруг да около этой темы, вероятно, ощущая, что рублю предстоит перенести какие-то «операции». Достаточно вспомнить активно обсуждаемые, поставившие все экспертное сообщество на уши, предположения, высказываемые в СМИ, про якобы предстоящую деноминацию рубля, информацию о чем опровергла лично глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а глава Совета Федерации назвала развернувшиеся обсуждения о деноминации слухами и «абсолютной провокацией». И вот «явилась» новость о цифровом рубле, который, очевидно, решит сразу множество давно назревавших задач, объединив в себе все возможные «операции». Деноминации не будет! Потому как, в принципе, в ходу появится совершенно новый вид рубля — цифровой — он же является способом уйти от коварного доллара, всё больше надувающегося пузырем и способного взорвать всю мировую экономику и он же — цифровой рубль, имея возможность исключить привязку к сегодняшним традиционным международным расчетным системам Viza и MasterCard — поможет сократить издержки при расчетах или, как минимум, — переложить их в другой «карман» — скорее всего — российского ЦБ. Именно ЦБ, при условии сохранения в традиционном виде деятельности банков, может стать посредником, тем самым усилив контроль за осуществляемыми на финансовом рынке транзакциями и работой банков.

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До сей поры казалось, что технологические гиганты способны уничтожить традиционную финансовую систему государств, но национальные регуляторы финансовых рынков стран не упускают ситуацию из рук — идя в ногу со временем и по пути технологических корпораций. Российский Центробанк, как мы знаем не единственный, кто решил перевести свою национальную валюту в цифровой формат и построить новую систему расчетов. Помимо китайцев, по тому же пути пошли и европейцы. Как сообщал в июле этого года портал Ассоциации Банков России, шестнадцать ведущих банков еврозоны стали объединяться для работы над запуском новой платежной системы, чтобы противостоять активности Visa и Mastercard и угрозе, которую, на их взгляд, представляют собой китайские и американские бигтехи. Европейская платежная инициатива (European Payments Initiative, EPI) ставит целью создание единой общеевропейской платежной системы, которая предложит потребителям и торгово-сервисным предприятиям в Европе собственную платежную карту, цифровой кошелек и сервис P2P-платежей. Банки, поддерживающие проект — BBVA, BNP Paribas, Groupe BPCE, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Deutsche Bank, ассоциация сбербанков Deutcher Sparkassen — und Giroverband (DSGV), DZ BANK Group, ING, KBC Group, La Banque Postale, Banco Santander, Банк Générale и UniCredit — получили полное одобрение Европейского центрального банка (ЕЦБ), который уже давно — но до последнего времени безуспешно — вынашивал идею общеевропейской «домашней» трансграничной платежной системы, способной бросить вызов глобальным брендам. Ожидается, что EPI будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Обсуждая внедрение цифрового рубля, большинство российских экспертов задается вопросом, каким именно образом будут осуществляться расчеты и к чему будет привязан рубль. В своей точке зрения изданию EurAsiaDaily основатель финтех-платформы Михаил Попов высказывает предположение о том, что поскольку цифровой рубль станет принципиально новой инфраструктурой, то под нее будет разработана отдельная платформа при участии Центробанка, вероятно, на которой все ее участники для использования цифрового рубля, как минимум, должны будут обзавестись соответствующим электронным кошельком. Это, по мнению Попова, отличается от того, к чему привыкло большинство россиян — к наличным деньгам и пластиковым картам. Скорее всего, предполагает эксперт, это будет похоже на технологии Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay, когда в роли платежного средства выступает смартфон. Таким образом, речь идет о некоем симбиозе мобильного банковского приложения и NFC-платежей при помощи смартфона. Для распространения «цифрового рубля» среди населения именно как альтернативы наличным деньгам, добавляет Попов, интерфейсы должны быть достаточно простыми и понятными, не столь сложными, как это иногда бывает с криптокошельками, где много внимания уделяется шифрованию и вводу специальных кодов. В то же время финансовый аналитик одной из инвестиционных компаний — Николай Кленов, предполагает, что, во-первых, цифровой рубль будет выпускать сам ЦБ, условия пользования будут едиными для всех, в отличие от банковских карт, условия по которым устанавливает банк. Во-вторых, у него будет возможность оффлайн-транзакций — это важно, например, для удаленных российских территорий с плохим качеством связи и отсутствием выбора финансовых организаций. В-третьих, ЦБ рассчитывает, что популяризация цифрового рубля поможет развивать цифровую экономику, в том числе систему передачи прав собственности в цифровом виде (покупка недвижимости, акций, заключение договоров через смарт-контракты). В-четвертых, цифровые транзакции будут более быстрыми и надежными, чем безналичные, при этом их обслуживание будет обходиться дешевле.

Чащ всего различные эксперты указывают на то, что для цифрового рубля потребуются электронные кошельки. К слову, в соответствии с принятыми поправками в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ), с 3 августа в России ограничили возможность внесения наличных на электронные кошельки анонимным способом. Для пополнения своих счетов, например пользователи таких сервисов как «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелек» WebMoney, PayPal, VK Pay и других подобных систем, ранее имевшие возможность вносить наличные через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, теперь должны привязать к кошельку банковский счет. Таким образом, ЦБ РФ получил контроль и за движением средств на электронных кошельках. Между тем, предлагаю обратить внимание на события, связанные с цифровизацией экономики в России, которые, вероятнее всего, и дают понимание к чему именно будет привязан цифровой рубль. Еще в 2018 году РБК освещала тему появления инфраструктуры для «Цифрового профиля» — единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями (в том числе коммерческими). Тогда о разработке системы цифровых профилей рассказывала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, по словам которой Министерство цифрового развития и Банк России уже начали концептуальную подготовку к ее созданию. Технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными между потребителями и поставщиками данных с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан на обмен информацией». К слову на днях на портале Asia.ru была опубликована информация о том, что Министерство по внешним связям и делам народов Якутии проводит конкурс по разработке дизайна карты единого цифрового сервиса жителя Якутии. Единый цифровой сервис жителя Якутии, как пишет издание, это сервис, благодаря которому граждане смогут получать государственные услуги дистанционно и без предоставления документов, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы в торгово-сервисных предприятиях. На карту также будут перечисляться социальные выплаты. Собственно, если цифровой рубль, будет привязан к цифровому профилю граждан, то, как говорил вышеуказанный эксперт Николай Кленов про возможности, открываемые цифровым рублем, у жителей дальнего уголка России — Якутии при плохом качестве связи появляется способ совершения оффлайн-транзакций, причем под контролем государства.

Самым надежным способом связки цифрового ID, цифрового рубля, да и в принципе всей цифровой инфраструктуры, может являться именно биометрия. К 31 декабря 2019 года банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% отделений, работающих с розничными клиентами, следовало из информационного письма ЦБ на сайте регулятора. На ежегодной встрече банков с руководством регулятора, прошедшей в конце января этого года, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сетовала на то, что «некоторые банки собирают биометрические данные для своих внутренних систем, а не для единой системы». «Это означает, что клиент думает, что, сдав в одном месте биометрию, он может получить дистанционные услуги в других финансовых организациях, а этого по факту не происходит» — подчеркивала глава Банка России. Ну и, конечно, особое внимание, стоит обратить на в прямом смысле слова биометрический проект «Ладошки», уже реализуемый Сбербанком и охватившем ряд регионов. Суть проекта в том, что для оплаты, например, обеда, ребенок должен приложить руку к датчику, инфракрасное излучение которого, считывая рисунок вен, распознает ученика, позволяя подтвердить расчет. То есть, ребенок завтракает или обедает, а со счета родителя списываются за это деньги. Вероятно, именно этот проект Сбербанка демонстрирует то, как на самом деле уже в недалеком будущем могут происходить «финансовые» расчеты граждан с теми или иными организациями.