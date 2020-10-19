Чебоксары, , 05:55 — REGNUM В Чувашии сегодня, 19 октября, приостанавливается банкетное обслуживание на предприятиях общественного питания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев.

Изменения внесены в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». Запрещается банкетное обслуживание в кафе, ресторанах и других предприятиях общественного питания. Указ вступает в силу с 19 октября 2020 года и будет действовать до особого распоряжения.

Отметим, что 16 октября на заседании регионального оперативного штаба Олег Николаев предложил отказаться от проведения корпоративных и других массовых мероприятий на предприятиях общепита — в частности, от банкетов, свадеб, поминальных обедов. Данное решение принимается в связи с суточным увеличением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и обращений обеспокоенных жителей.

Власти Чувашии призывают население носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и дезинфицировать руки.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии предложил ограничить проведение массовых мероприятий